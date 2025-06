Rafa Guijosa logra huir de Irán: "Intentaba transmitir tranquilidad a mi familia pero estaba en shock"

Hace una semana nos hacíamos eco en Radioestadio Noche de la preocupante situación que vivía el seleccionador Iraní, Rafa Guijosa. El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blazquez, nos relataba que el entrenador español se encontraba encerrado en un hotel de Teherán en una zona de conflicto y que buscaba salir del país.

Hoy es el propio Rafa el que nos cuenta todo su calvario y como, por fin, ha podido regresar a España y estar a salvo: "Cuando te ves que estás a salvo lo primero es agradecer a todos, a la Federación, a la Embajada y a todos los medios. El miércoles fue un día durísimo porque no paraba de haber bombardeos y perdimos el internet".

"En todo momento estaba tranquilo, intentando transmitir tranquilidad a mi familia y a dos entrenadores que estaban conmigo. Estaba en shock desde un principio, es que estaban cayendo bombas. Cuando notabas que las bombas venían más cerca si te ponías más nervioso pero nos hacían sentir seguro de que no nos iban a atacar", relata.

"Recibí una llamada de la Embajada y me dijeron que habían preparado un plan de evacuación de madrugada. Unas 44 personas fuimos en autobús durante muchas horas, en cuanto salías de Teherán había normalidad. Me daba pánico quedarme sin internet y decirle a mi familia que estaba bien y eso me pasó en todo el trayecto de Irán", explica.

Aún con contrato en vigor, Rafa se plantea si su futuro sigue en Irán o decidirá volver a España definitivamente: "He recibido ofertas estos días pero por respeto voy a esperar, por como me han tratado. Estoy dispuesto incluso a quedarme en paro pero yo voy a esperar a ver la situación apostar por esta gente".