¿Por qué hay tanto misterio en todo lo que rodea a la lesión de Sergio Ramos?

El PSG publicaba esta mañana el parte médico de Sergio Ramos donde decía que el central español "continúa con su tratamiento y rehabilitación por una lesión en el gemelo derecho, la reanudación de los ejercicios está prevista para mediados de la próxima semana".

Las lesiones le están impidiendo tener continuidad en el conjunto parisino desde que llegó, una situación a la que se ha referido el Pochettino en rueda de prensa cuando le han preguntado y ha asegurado que Ramos es "el que más sufre. Está decepcionado y frustrado" y que desde el club intentan ayudarlo con todos sus medios.

Los tertulianos coinciden que es una pena ver a un jugador como Ramos así por todo lo que ha sido y no entienden por qué no se recuperan bien de las lesiones que tiene que haber algo más "Hay un misterio en todo lo que rodeo a la lesión de Ramos. No entiendo porque no se dice nada", asegura Misterchip. Recuerdan que tiene ya 36 años y eso también tienen que influir. "Modric entendió su situación y renovó por un año", compara Misterchip y asegura que uno no vale lo que pone en el carnet sino lo que hace en el campo.

Fernando Burgos cuenta que antes de esta última lesión Ramos decía que estaba recuperado 100% de todo, además a mediados de enero dijo que en 2022 iba a ser su año, y recuerda que el central sevillano desde que llevó al PSG ha jugado 238 minutos en total (5 partidos y medio partido de Copa). "Los problemas de la operación de rodilla de hace un año es la que le está trayendo los problemas que derivan en el sóleo y es un problema que no se va. Y a ver cuando vuelve y cuándo juega más".