Pepe Mel: "No entiendo que en fechas de selecciones no pare la segunda"

Pepe Mel ha vivido muchos derbis en su trayectoria como entrenador y nos cuenta sobre ellos: "Los derbis son las cosas más bonitas del fútbol. El que he vivido con más pasión es el Betis - Sevilla. La semana previa ya se palpa y la ciudad se prepara para algo que es un acontecimiento. He vivido de todo, desde ganar en el Sánchez Pizjuán hasta que me metan cinco"

El derbi será un partido especial con lo que está pasando en La Palma: "El fútbol se está volcando con La Palma. Nos sentimos muy cerca. Vemos que la gente ha perdido su forma de vivir, su trabajo su casa, van a necesitar ayuda del Estado y de todos nosotros"

Sobre el asunto Jesé, le resta importancia porque el jugador esta entrenando bien: "Jesé no entrenó el primer día porque acabó mal el partido en Almería. Lleva entrenado dos días sin problemas con sus compañeros. Él tiene mucha confianza conmigo y a entrenar y ya está. Ayer teníamos una comida de equipo, los guardas jurados de la garita me avisaron que había prensa no deportiva por el asunto, y afecta un poco. Somos una familia deportiva y estamos con él"

Y sí se muestra muy enfadado por perder jugadores en los parones de selcciones: "La UD Las Palmas es igual de profesional que el Real Madrid, Barcelona o Athletic. Podemos jugar domingo - miércoles. Esto afecta a muchos equipos y no entiendo por qué no se para la liga de segunda. En un partido tan importante como este un jugador como Peñaranda casi seguro no va a estar".