Tertulia: ¿Por qué Bartomeu no hace autocrítica y achaca los males de su gestión a la pandemia?

Bartomeu: "El Barça no está en una situación insolvente que tenga que cerrar. La situación en la que está el club no es por una mala gestión, es por la pandemia"

El director de Mundo Deportivo, Lluis Mascaró nos cuenta sus impresiones tras la entrevista con el ex presidente: "Lo que intenta Bartomeu es defenderse de los ataques de Laporta presentando su versión: "Hemos visto un Bartomeu tranquilo, es un encajador nato; pero nos ha dicho que aún no se atreve a ir al Camp Nou. La autocrítica en la entrevista es absolutamente cero, lo achaca todo a la pandemia".

Susana Guasch tiene la impresión de que las palabras de Bartomeu no van a caer bien en Barcelona: "Estas entrevistas van a cabrear al socio del Barcelona. No se puede creer que no haya nada de autocrítica"

Alfredo Martínez, asegura que ve muy complicado que ningún club haya podido tener beneficios: "Yo pongo en duda que el Real Madrid tuviese beneficios el año de pandemia". Ante eso, Alberto Pereiro señala los motivos: "El Real Madrid no fichaba desde junio de 2019. Ha vendido mucho y los jugadores se han reducido los sueldos el 20 por cientos. Es algo que no ha hecho el Barcelona"

Feliciano López opina que: "Ha habido muchas cosas que ha provocado que la gestión de Bartomeu haya sido tan mala, la pandemia, que no ha acertado en ningún fichaje. Además es muy difícil en clubes como el Barcelona afrontar la política de renovaciones con jugadores que no ceden"

Látigo Serrano cree que han errado la estrategia de comunicación: "A Bartomeu le deberían decir que pida perdón y reconozca errores. Así le van a humanizar y entender que era rehén de Messi. En su cargo seguramente todos hubiéramos hecho lo mismo que él con Messi"

Además debatimos sobre las lesiones en el parón internacional y en el calendario ¿Está demasiado sobrecargado y hay que hacer algo? Cada vez más jugadores muestran sus quejas y más ante la posibilidad de hacer un mundial cada dos años.