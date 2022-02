Pablo Laso: "En la Copa del Rey trato cada partido como una final"

El Real Madrid, el rey de la Copa del Rey con sus 28 títulos, se enfrenta al Río Breogán, un aspirante cualificado por su gran temporada en la que será su segunda participación, tras la de 1990, oponiéndose, por tanto, la experiencia y la ilusión. El Real Madrid llega a Granada con dudas en sus fuerzas y en algunos de sus jugadores. Diez partidos en veintidós días han socavado la energía física y mental de un equipo que acabó el año pasado a un gran nivel de juego y resultados.

Rudy Fernández, Jeff Taylor y Gaby Deck están entre algodones y se han perdido los últimos partidos, pensando en la Copa de Rey y en su recuperación, pero el entrenador madridista, Pablo Laso, también comentó en la previa que tiene otros jugadores 'tocados' como "Alberto Abalde en la espalda, Hanga en el isquio y Llull".

Reconoce el técnico que hay que hacer algo con el calendario por el exceso de partidos que están teniendo: "Si hay un problema con el calendario. Estamos jugando muchísimos partidos. El jugador necesita jugar, entrenar y descansar y cada vez es más complicado con este calendario

"Yo trato el partido de mañana como una final, como creo que se debe de tratar la Copa de Rey. Si mañana perdemos estamos fuera, no podemos dejarnos nada", señala sobre ese duelo ante e Río Breogán.

Tienen un buen motivo para ganar el título, el de dedicarle el triunfo a Alocén, después de la grave lesión que ha sufrido: "Lo de Carlos Alocén es una desgracia por el chaval, porque está en crecimiento y es una lesión grave, y además por lo que significa como jugador dentro del equipo y como persona dentro del grupo"

"Es siempre muy abierta porque un equipo puede tener acierto al final y gran un partido. La historia de la Copa está llena de remontadas, equipos que llegan bien y caen a la primera, otros que mal y la ganan", señala sobre el torneo.

Y respecto al último clásico que perdieron, ya no le da muchas vueltas: "No me duran mucho los cabreos pero sí me cuesta más dormir después de las derrotas. El Barça en el primer tiempo estuvo muy bien y no jugamos nuesto baloncesto. Estuvimos nerviosos, malos tiros... El resto del partido creo que hicimos cosas bien pero ya íbamos en contra"