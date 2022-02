Marc Márquez: "Dejé de tener ganas de subir a la moto pero ahora quiero volver a la cima"

Marc Márquez relata el duro proceso que ha vivido en los últimos dos años en Radioestadio noche: "Hasta 2019 viví lo que es la carrera exitosa de un deportista y luego de un día para el otro todo cambia y tocas fondo. Lesión en el brazo, luego los problemas en la vista... He tocado fondo y es difícil psicológicamente, pero parece que la luz al final del túnel cada vez brilla más. He decidido hacer unos cambios en mi vida. Mi objetivo es volver dónde lo deje, volver a la cima, volver a triunfar. He decidido trasladarme a Madrid porque lo busco todo para volver a la cima".

Marc se sincera y confiesa que en ese momento de tocar fondo llegó a perder las ganas de subir a la moto: "No le he llegado a coger miedo, pero si que por momentos llegue a no tener las ganas de volverme a subir a una moto. Soy humano y persona, son tres operaciones en el brazo, parece que toda va bien, gano una carrera y me lesiono de la vista sin saber i iba a poder hacer vida normal. Son piedras en el camino, he aprendido mucho y la vida sigue".

En cuanto al mundial que está a punto de arrancar no se ve como favorito en un primer momento... Pero si comienza como quiere tiene claro que su intención es volver a lo más alto: "Favorito después de dos años lesionado... si no eres eres Rafa Nadal no puedes ser favorito a nada. Quiero olvidar estos dos años y las lesiones. Quiero centrarme en disfrutar en la moto y trabajar, si pasan estas dos cosas los resultados van a llegar. Si empieza el año normal, mi objetivo y mi intención en ser campeón del mundo".