Del Nido Carrasco: "Tengo tantos retos en el Sevilla que no me puedo parar a pensar en lo que dice mi padre"

"He aprendido mucho de las personas que han gestionado el club, de trabajadores y lo que me ha gustado. No es lo mismo dirigir un club en 2002 o en 2023. Hay muchas cosas que se hacen bien y otras cosas que bajo mi forma de entender este sector creo que se tienen que hacer de otra manera", asegura Del Nido Carrasco, el ya nuevo presidente del Sevilla tras recoger el testigo de Pepe Castro.

Lo hace gracias al pacto firmado hace años que le daba la presidencia a Pepe Castro durante los pasados cuatro y que ahora elevan a Del Nido Carrasco con la polémica siempre presente de su padre: "Yo quiero trabajar en la unión del Sevilla, volver a ese modelo de jugadores jóvenes, trabajar la cantera. Es lo que ahora prima en las empresas. Los tiempos van cambiando, tengo un modelo en la cabeza y errores que hemos cometido. Voy a impulsar sentarme con aficionados, accionistas, que puedan aportar. Dentro de esos accionistas, mi padre es uno más".

Sobre las palabras de su padre en las que afirma que ha sido un nombramiento "ilegítimo", Del Nido Carrasco insiste en tender la mano, como ha dicho en la rueda de prensa de su presentación: "Tengo tantas cosas de las que preocuparme, tantos retos por delante, que no me puedo centrar escuchar en el ruido que hay alrededor y en lo que dice mi padre. No me preocupa que diga que es ilegítimo, me preocupa el Sevilla".

Del Nido Carrasco asegura que no le ha dado tiempo a llamar a su padre y que "no es significativo", ya que las situaciones personales "no afectan" a la marcha del club. Además, habla de la situación económica de la entidad y confía en que Quique Sánchez Flores revierta la situación en Liga.

Por último, ha cargado contra Real Madrid y Barcelona por la Superliga: "Me entristece que el club más grande de Alemania defienda la Bundesliga y los dos más grandes de España trabajen en competiciones utópicas y surrealistas. Estamos totalmente en contra de la Súper Liga y por tanto de lo que proponen Real Madrid y Barça".