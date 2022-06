Nadal, sobre estar en Wimbledon: "Solo tiene que cambiar una cosa, que me duela menos el pie"

Rafa Nadal pasa por Radioestadio noche tras la conquista de Roland Garros sin entender muy bien todavía cómo lo ha logrado: "No sé cómo se puede entender pero se ha conseguido algo que parecía casi imposible. Se consigue desde el día a día y de una determinación clara a mejorar. Estoy muy contento".

Tras el triunfo explicó sus planes respecto a la lesión del pie, algo que quizá quitó protagonismo al verdadero logro: "Tenía que dar una explicación porque me comprometí. Quizá con la explicación se perdió la perspectiva de lo importante que es que gané otro Grand Slam". Eso sí, le dio tiempo a celebrarlo: "Pude pasar un rato con el equipo, la familia, amigos, compañeros y pude cenar con todos ellos. Después alguno siguió con fiesta y yo me fui a descansar para tener energía para el día de hoy"

"Estoy un poco cojo, tengo más molestias como era de esperar después de las dos semanas. Cada día que pase iré mejorando y confío en unos días estar bastante mejor", señala un Nadal que reconoce que ahora le toca vivir la otra cara una vez que los sedantes con los que ha disputado el torneo, han dejado de hacer efecto: "El pie despertó ayer por la noche y fue uno de los motivos de no seguir. Después de dos semanas no solo con el pie dormido, también con los analgésicos, el efecto rebote es muy importante. Hoy y mañana son los días más complicados y a partir de ahí empezará a mejorar".

Desvela la reflexión que ha hecho estos meses de la que ha sacado dos conclusiones: "Las cosas no pasan de un día para otro. Soy bastante estable emocionalmente, no soy de calentones ni de impulsos. Antes de una decisión intento entender todo. He constatado una realidad. Estos últimos meses han sido demasiado. Y hay dos cosas claras, a plazo medio no puedo seguir siendo competitivo y segundo que cuando tienes más dolor de la cuenta eso afecta a la felicidad"

"Todos los deportistas de élite tienen achaques. Para después de mi carrera hay solución pero esa solución no es viable para seguir jugando tenis porque es una operación que me fija el pie. Para después de mi carrera no estoy preocupado por el pie", subraya.

Los siguiente sería Wimbledon pero para estar allí algo tiene que cambiar: "Lo que tiene que cambiar es una cosa. Que el pie me duela menos. Si ocurre, estaré en Wimbledon".

Y termina con una valoración de la irrupción de Alcaraz: "Cada pregunta que me han hecho solo he alabado la irrupción de Carlos. Es un activo muy importante que vamos a tener en nuestro país mucho tiempo y es una gran noticia para nuestro deporte. El mundo vive de la inmediatez y estos meses que he estado fuera, Carlos ha hecho cosas increíbles".