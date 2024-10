Mauro Fialho: "Tenía claro que iba a luchar hasta el final"

Mauro Fialho es un deportista y culturista profesional español que se ha clasificado por segunda vez para Mr. Olympia, un concurso de culturismo en el que compiten deportistas de alto nivel. Este año se ha celebrado el 60 Aniversario de la competición, donde ha estado compitiendo el español.

"Estoy muy feliz, ahora volviendo a la realidad, a la vida normal, con una experiencia increíble a mis espaldas", señala en 'Radioestadio Noche' con Raúl Granado. "Ha sido una experiencia increíble poder estar en el 60 Aniversario. Ha sido espectacular y ha valido la pena cada gota de sudor y cada lágrima saltada".

Este año Fialho ha tenido que atravesar por una etapa complicada. Justo antes de competir se lesionó y tuvo que ser intervenido. "Tuve una lesión, un derrame en el dorsal que se acabó coagulando. Se tuvo que operar para poder estar en Mr. Olympia", detalla. "A una semana de la competición estaba con un corte de cuatro centímetros en la dorsal", pero "todo esfuerzo vale la pena, siempre".

Sin duda se trata de una experiencia complicada en la que, narra Fialho, su cuerpo "parecía otro". Fueron unos días de recuperación en los que a causa de la medicación su peso "subió 10 kilos". "Fue muy duro psicológicamente, pero siempre tuve el pensamiento de querer llegar hasta el final".

Cuenta Fialho que le dieron el alta "dos días antes del viaje" y que compitió "con la herida abierta, aunque ya no supuraba sangre, estaba bien". El deportista explica que fue un año duro que le había costado mucho clasificarse para la competición, "por lo que tenía claro que iba a luchar hasta el final".

"Cuando te has sacrificado tanto ya no visualizas la opción de no hacer todo lo posible por estar en el momento". Esta vez Fialho ha quedado al final de la clasificación, pero asegura que ha "disfrutado más del escenario que la primera vez" que participó en al competición. "Me sentía tan orgulloso de estar allí que lo disfruté más que el primer Olympia".