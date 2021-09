Martín Presa: "Que pongan pegatinas amenazantes en casa de tus padres como a los judíos en la Alemania nazi, pues no es muy normal"

"Ha sido una tarde noche muy bonita. Hemos presentado a un futbolista que historia viva", asegura el presidente del Rayo Vallecano que lejos de haber tenido una tarde amarga, asegura que ha sido todo lo contrario. Porque ha recibido multitud de cánticos de la grada pidiendo su marcha: "No ha sido ni agradable ni desagradable, soy consciente de que puede suceder. Si me influyera coartaría mi libertad y la libertad del club. Me quedo con lo bonito que ha sido presentar a un futbolista como Falcao".

Considera que como presidente tenía que estar al lado de Falcao pese a que podía pasar lo que finalmente ha pasado: "Mi obligación como presidente era estar con Falcao y estar con él. Este equipo hace diez años estaba en quiebra y hoy está saneado. Y tenemos el gran lujo de tener al mejor rematador de los últimos 25 años y es un día muy feliz porque hemos firmado un gran futbolista y una gran persona"

Y se muestra muy crítico con el trato que está recibiendo. Asegura que desde que llegó sufre hostigamiento e incluso extorsión: "No me voy a doblegar a unos postulados ideológicos que intentan imponerte una serie de personas porque ni los tenemos ni los queremos. Lo que pasa es que bajo la bandera de la libertad de expresión se hacen otras cosas que pueden ser hostigamiento incluso extorsión. Que vayan a casas de tus padres y les pongan pegatinas amenazantes como a los judíos en la antigua Alemania nazi pues no es muy normal. Esta es la situación que estamos viviendo desde hace diez años pero no nos vamos a doblegar"

"Aquí la única verdad es que el Rayo hace diez años estaba en la máxima ruina y ahora es un ejemplo de solvencia económica. Lo otro son temas alejadas al deporte", defiende Raúl Martín Presa que asegura que hubo pleno consenso entre todos los directivos para fichar al colombiano.