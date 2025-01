Polémica en el Real Madrid - Celta: penalti claro de Lunin y expulsión perdonada a Endrick

El Real Madrid ha ganado este jueves con sufrimiento y polémica al Celta en los octavos de final de la Copa del Rey. Los madridistas vencieron por 5-2 en la prórroga con un doblete de Endrick y un espectacular golazo de Fede Valverde. Antes, Mbappé y Vinicius pusieron al Madrid 2-0 en el marcador, pero en los últimos minutos el Celta logró forzar la prórroga con goles de Bamba y Marcos Alonso de penalti.

Pero el partido estuvo marcado por la polémica arbitral. Con 0-0 en el marcador el colegiado no señaló un clarísimo penalti de Lunin sobre Swedberg. La jugada continuó y terminó en el 1-0, obra de Kylian Mbappé. En Radioestadio Noche, hemos analizado la jugada con nuestro árbitro de cabecera, César Muñiz Fernández, y no deja lugar a dudas.

"El delantero hace el recorte y el portero no mide y no llega al balón. Le toca y le derriba. La acción es clara (...) Entiendo que Hernández Hernández (árbitro de VAR) pensará que el delantero hace todo lo posible para ir hacia el portero, pero es todo lo contrario. El delantero no va hacia el portero, va a hacer el recorte para hacer el gol. No entiendo cómo no lo puede ver como claro", explica.

De igual manera, también señala otra polémica jugada en los últimos minutos del tiempo reglamentario por una fea entrada de Endrick a Starfelt y una posible agresión de Fede Valverde a Ilaix Moriba. "Endrick entra con los tacos, es juego brusco grave. El árbitro no lo puede ver, pero el VAR tiene que intervenir. Lo mismo con la acción de Valverde, le suelta el brazo al jugador del Celta", ha explicado.