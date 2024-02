Marc Gasol: "Miro atrás y veo muchos amigos"

Marc Gasol ha anunciado este miércoles su retirada del baloncesto después de varios meses meditando sobre su posible vuelta a las pistas. Campeón de la NBA con Toronto Raptors, dos veces campeón del Mundo y de Europa con España y dos platas olímpicas, también con España, son algunos de los títulos que ensalzan la carrera de uno de los jugadores más importantes del baloncesto español.

Títulos aparte, Gasol echa la vista atrás y asegura que lo que ve son "muchos amigos". "Veo muchos amigos, un deporte que da confianza a un niño pequeño que quizás no tiene un camino muy claro o marcado y que le da unas herramientas que le sirven para muchas cosas (...) Todo este aprendizaje me va a servir para siempre", asegura en Radioestadio Noche.

En un día tan especial, ha querido dejar un mensaje a otra de las grandes estrellas del baloncesto español, Ricky Rubio, que en los últimos días ha vuelto a entrenar con el Barça tras unos meses de parón para cuidar su salud mental.

"Verle sonreír es lo que me importa. Si es en una pista de basket mejor que mejor, pero a mí lo que me importa es verle contento y que hace lo que él quiere hacer", decía sobre la vuelta de su amigo.

"Me gusta que gente como Ricky, que es muy valiente, sea capaz de mirarse al espejo y ver que necesita parar. Muchas veces nos encontramos en momentos de frustración y tendemos a tirar para adelante o mirar para otro lado y no ser del todo honestos con nosotros mismos. Que Ricky nos enseñe a poner esto sobre la mesa y ser conscientes de nuestra salud mental da herramientas a los más jóvenes a afrontar situaciones de las que nosotros antes no éramos tan conscientes", reflexiona en Radioestadio Noche.