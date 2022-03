Luis García Plaza: "Me he derrumbado por el cariño de la gente de Mallorca"

El Mallorca hizo oficial este martes la destitución del técnico Luis García Plaza a falta de nueve jornadas para que acabe LaLiga y con el equipo situado, por primera vez en la temporada, en la zona de descenso tras seis derrotas consecutivas. El técnico pasa por Radioestadio noche: "Ayer fue un día muy duro y sin embargo hoy tengo sentimiento de felicidad con el gran cariño que me han demostrado. Estaba la afición y han hecho que entre emocionado a la rueda de prensa, estaban los capitanes... He intentado que no pasara pero pasa"

"A parte de entrenador somos personas. Pasamos por muchos sitios pero cuando conectas con un sitio... Estamos a un solo empate de salir del descenso y sufres. Pero la vida sigue y sabemos que nuestro puesto siempre está en el aire", añade.

Entiende la decisión que ha tomado la directiva por el mal momento del equipo: "Llevamos seis derrotas. No es por la clasificación general porque el club tiene claro que iba a estar ahí. De esta mala racha podríamos haber sacado algún empate. Me pongo en la piel de los directivos y son seis derrotas y entiendo que busquen un cambio". Y cuenta cómo se enteró de la destitución: "Cuando me levanto veo que están cerca de sustituirme y no me llaman y se hace largo. A las 17:30 me llaman. Se hizo muy largo y voy asimilando. Hoy me he derrumbado por las muestras de cariño"