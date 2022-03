Marcos Llorente: "La gente que sabe de fútbol entiende que no repita los números de la temporada pasada"

Está siendo una temporada más complicada que la anterior para Marcos Llorente. Las lesiones y el peor momento del equipo le han hecho sufrir pero no cambia lo esencial: "Me considero un privilegiado porque puedo vivir de lo que más me gusta, está claro que hay temporadas más duras donde se sufre, pero hay que ver el lado positivo. Yo no me considero un fijo y más con el míster, que ha demostrar que no se casa con nadie, que hace lo que cree. El mundial es un objetivo, no hay nada más bonito que poder jugar un mundial con tu país".

Sobre la ausencia de De Gea, lo entiende como algo natural del fútbol: "creo que en muchas convocatorias pasan este tipo de cosas. No me sorprende que se queden jugadores por el camino, que luego además pueden volver. La competencia es muy grande y tienes que hacerlo muy bien con tu club para poder venir".

"La pizarra en el campo no se ve bien y la pantalla nos hace el trabajo mucho más fácil. Yo tengo claro que vengo a ayudar a la selección y que el míster decidirá dónde puedo ayudar más y donde puedo aportar mas. No puedes estar pendiente de si vas a estar en un sitio o en otro. A mí, donde más me gusta jugar es de interior pero hay que adaptarse al equipo, al míster y a las necesidades del grupo. La cabeza es muy importante, hay que tenerlo muy controlado y muy trabajado", asegura sobre su posición.

Después de la cifra de goles del año pasado, sorprende que este año haya caído tanto la cifra. Sin embargo, este año está jugando de lateral y él ve ahí la explicación: "La mayoría de la gente se basa en los números, pero al final no tiene nada que ver una temporada con la otra. Es imposible repetir los números del año pasado, no juego en la misma posición, he estado lesionado y el equipo no está como el año pasado. La gente que sabe de futbol entiende que no repita esos números y el míster es el primero en hacerlo".

Miguel Angel Gil tuvo una reunión con la plantilla en el peor momento y ahí se retomaron las buenas sensaciones: "tocamos un poco el fondo en el partido contra el Levante y tanto el presi como él nos hablaron y mostraron su confianza, nos dijimos las cosas y creo que fue algo importante. Todos queremos lo mismo la afición los jugadores todos: ganar Cuando uno muestra sus sentimientos y sus emociones une más al grupo".

"No se por qué, pero en el Atleti ante las dificultades tenemos un plus. Nadie daba un duro por nosotros contra el Manchester. El equipo tiene las cosas muy claras y vamos a ir a por la eliminatoria contra el City", asegura sobre la Champions.

En cuanto al clásico, señala que no esperaba ese resultado pero que los de Xavi merecieron el triunfo: "El Barsa está a un nivel muy alto y creo que se va a dejar muy pocos puntos en lo que queda de liga. Al final, nosotros tenemos nuestra propia liga y si ganamos más puntos que los rivales vamos a conseguir a el objetivo. Me sorprendió el resultado por la cantidad de goles, creo que el Barsa se lo merecía pero creo que nadie se esperaba que fuese a ser así".