Rocío Martínez y Edu Pidal entrevistan este lunes a Luis De la Fuente en Radioestadio Noche

El entrenador de la selección española de fútbol, Luis De la Fuente, estará este lunes junto a Rocío Martínez y Edu Pidal en 'Radioestadio Noche', donde analizará la actualidad de 'La Roja' a menos de dos meses de su próxima convocatoria, la última antes de la Eurocopa del próximo verano en Alemania.

Tras un inicio un tanto convulso al frente de la selección con la derrota en Escocia en el segundo partido, el técnico cuenta todos sus partidos por victorias. En sus diez partidos como entrenador de la absoluta, ha logrado clasificar a España como primera de grupo y ha ganado la UEFA Nations League venciendo en la Final Four a Italia y Croacia.

Y ambas selecciones serán los primeros rivales de la selección en la Eurocopa, donde España ha quedado encuadrada en uno de los grupos más complicados. Debutará ante la Croacia de Luka Modric y jugará su segundo partido ante la vigente campeona, Italia. Albania será el tercer rival de 'La Roja' en la fase de grupos.

Su lista de convocados

Aunque aún queda la mitad de la temporada por delante, muchos aficionados esperan ansiosos la convocatoria para la Eurocopa. Será la primera gran cita de De la Fuente al frente de la absoluta, y aunque hay algunos jugadores que parecen fijos, otros pelean por entrar en los planes del técnico vasco.

No estará seguro Gavi, un seguro en todas las convocatorias de Luis De la Fuente, que se lesionó de gravedad en el último parón y no llegará a la Eurocopa. Su puesto podría ocuparlo un renovado Isco que está cuajando una gran temporada en el Betis, pero con el que el técnico aún no ha contado.

Tampoco ha podido contar con Pedri, que se ha perdido por lesión todas las convocatorias desde que De la Fuente aterrizó en la absoluta, aunque, si no hay problemas físicos, todo apunta a que el canario estará en la Eurocopa.

La portería es otra de las dudas de la selección de De la Fuente. ¿Será Unai Simón o Kepa el guardameta titular? El del Athletic parece partir con ventaja tras su protagonismo en el último parón y la pérdida de continuidad del otro en los últimos meses en el Real Madrid.

La polémica asamblea de Rubiales

Otro de los episodios más sonados de Luis De la Fuente al frente de la selección ha sido la polémica asamblea extraordinaria de la RFEF en la que Luis Rubiales se negó a dimitir por su beso no consentido a Jenni Hermoso en la final del Mundial de fútbol femenino.

El seleccionador estuvo presente en la Asamblea y en las imágenes se le pudo ver aplaudiendo el discurso del ya ex presidente de la RFEF. Días más tarde ofreció una rueda de prensa en la que se disculpó y asumió las críticas.

"Son totalmente merecidas, lo comprendo, lo lamento y pido perdón por ello", dijo entonces a la vez que explicó que acudió a la sonada Asamblea para asistir a "un acto protocolario de despedida de un presidente y vivimos lo contrario. Fue una situación que me superó".