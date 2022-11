Luis Fernández: "Si pudiera llevar un español a Francia... Gavi, sin duda"

Luis Fernández nos cuenta cómo ha sido ese rato con los jugadores y staff de la Selección: "Me han recibido bien. He ido a hablar con Luis Enrique, estar con él y hablar del Mundial. Le he dicho que España está teniendo una gran actuación. Tengo mucho respeto a Luis y le deseo lo mejor Si hay una final Francia - España como en el 84 perfecto".

De cerca también ha visto esa versión de Luis Enrique que está mostrando en público: "Está contento. Contra Alemania es verdad que hubo ese empate pero está contento con el trabaja. El grupo tiene buena mentalidad, buena actitud y está de acuerdo con él".

"No sé qué hará después del Mundial. Es personal, qué tome la mejor decisión", añade.

Destaca el buen ambiente: "Es un equipo que se ve que todos están contentos. Laporte está jugando con Rodri, con Unai Simón y me ha dicho que está contento. España tiene también gente arriba para llegar lejos. Se nota muy buen ambiente"

Y sobre qué jugador se llevaría para Francia, lo tiene claro: "Me gusta mucho Gavi, por su actitud, fuerza, calidad".

Y por último, considera que para nada ha sido buena la baja de Benzemá para Francia: "Sí han sufrido. Un Balón de Oro que se tiene que ir por un tema físico es una pena. la recompensa de su Balón de Oro era este Mundial. Ha jugado bien con Mbappé y eso son tonterías".