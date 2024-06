Joselu: "Tenemos una lista de jugadores que nos puede hacer soñar y vivir una Eurocopa muy bonita"

La selección española ya prepara el debut del próximo sábado en la Eurocopa contra Croacia y lo hace desde hace días en La Selva Negra alemana. Desde allí, ha pasado por los micrófonos de 'Radioestadio Noche' Joselu Mato. El delantero del Real Madrid afronta su primer gran torneo con la selección española después de firmar una temporada de ensueño.

La llamada de la selección le llegó a los casi 33 años y no pudo tener mejor debut, con un doblete ante Noruega. Desde entonces ha ganado una Uefa Nations League y ha sido un jugador muy importante en su temporada de vuelta al Real Madrid en la que ha ganado Liga y Champions.

"He cumplido el sueño de jugar en el club de mi vida y creo que he rendido bien a pesar de las expectativas que tenía la gente sobre mí a principio de temporada", explica en 'Radioestadio Noche'. Y es que el gallego ha sumado 17 goles en 49 partidos con el Real Madrid.

"Una temporada como la pasada, con solo una Copa del Rey, para ellos es insuficiente. Este año había mucha ilusión y mucha esperanza en volver a conseguir títulos", cuenta Joselu sobre su temporada en el Madrid a la que llegó cedido por el Espanyol, aunque se espera que el equipo blanco pague su cláusula y se pueda quedar en propiedad.

De momento, el gallego no quiere saber nada de ese tema. "Le he dicho a mi repre que me mantenga al margen porque estoy muy centrado en la Eurocopa", explica.

Comenzó la temporada partiendo como suplente, pero ha ido ganándose el sitio a base de trabajo y goles hasta convertirse en un jugador importante. Más difícil lo tendrá la temporada que viene con las llegadas de Mbappé y Endrick, hacia los que Joselu se deshace en elogios.

"Hay mucha ilusión. Es un jugador de unas dimensiones inmensas. Puede pasar a ser un gran icono dentro del club", dice sobre un Mbappé al que, por fin, veremos la próxima temporada con la elástica madridista.

Otro al que vimos con la elástica madridista en el pasado es Álvaro Morata. El capitán de la selección es el principal rival de Joselu por el puesto de '9' de España, aunque el gallego asegura que la relación entre ambos es muy buena ya desde su etapa juntos en el Real Madrid Castilla. "Tenemos una relación muy buena, muy sana y me alegraré de todo lo bueno que le pase a él", explica.

Joselu se deshace en elogios también hacia su cuñado y compañero en el Real Madrid Dani Carvajal, que tras diez años siendo titular en el club blanco afronta su primera Eurocopa. "No es tan fácil estar en una lista como esta", dice el delantero.

Sobre las opciones en la Eurocopa, Joselu cree que los españoles tenemos licencia para soñar. "Si no soñamos, mal vamos. Tenemos una lista de 26 jugadores muy motivados, que nos puede hacer soñar y vivir una Eurocopa muy bonita", asegura.

Lo que sí tiene claro es que España debe ir partido a partido y no mirar más allá debido a la dificultad del grupo al que va a tener que enfrentarse en la primera fase. "Tenemos una fase de grupos muy complicada, no podemos pensar en Francia, Países Bajos o Alemania. Croacia e Italia van a ser dos partidos muy complicados, no podemos irnos más allá de lo que va a pasar luego", explica.