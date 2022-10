José Mercé: "Igual soy un osado pero ya es hora de que el estadio se llame Florentino Pérez"

Juan Carlos Unzué, exfutbolista de Barcelona y Sevilla y afectado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y Fernando Roig, presidente del Villarreal, fueron dos de los galardonados en la VIII edición de los Premios al Altruismo que organiza la Fundación José Ramón de la Morena. La gala fue amenizada con música en directo de Estopa y José Mercé. El cantante pasa por Radioestadio noche y nos cuenta.

"Florentino Pérez está haciendo una labor increíble. A lo mejor soy un osado pero creo que ya es hora de que el estadio se llame Florentino Pérez. Hay que ir pensando en eso", señala Mercé sin mucho calentamiento. Y es algo que ha dicho durante la gala. Además, pondera a otros dos jugadores, Fede Valverde y Vinicius. Respecto a lo del City como mejor equipo comenta que "se hacen cosas muy raras. Es muy fuerte que el único español con Balón de Oro sea Don Luis Suárez. Y estaba yo en el colegio. Que no lo tenga ni un español no hay quién lo entienda. Iniesta y Xavi lo merecieron".

"Cerezo me ha dicho que tengo el carnet de socio del Atleti pero que al campo no puedo entrar porque no pago el abono", reconoce entre risas. Califica a Ancelotti como "muy inteligente" porque ha conseguido que "todos jueguen muy cómodos aunque me molesta que nos meten muchos goles. Ya hablaré yo con Ancelotti". y finaliza, "el día que esté el Bernabéu hecho creo que es obligación mía y del club que yo esté allí".