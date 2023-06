Joaquín: "El MVP es para Denilson que todavía creía que tenía 20 años"

Una pléyade de leyendas del fútbol han despedido este martes en el Benito Villamarín a una de ellas y muy acrisolada, el capitán del Betis Joaquín Sánchez, la ‘finta y el esprint’ como se le definía en la megafonía de las alineaciones, en un emotivo homenaje en el que el coliseo verdiblanco registró un lleno absoluto de 59.621 almas para despedir y rendirse ante quien ha sido su santo y seña durante catorce años de los veintitrés que el portuense ha estado en activo.

"Lo de hoy ha sido insuperable, no esperaba que saliera tan redondo. Reunir a tantas leyendas no ha sido fácil pero ha sido una noche inolvidable. No puedo pedir más", ha asegurado el 17 tras el encuntro.

Un evento que ha sido casi inmejorable: "Esto últimos días me llamaban para ver si había entradas y decía que como no las pinte... Pero no ha podido salir mejor y lo más importante es que los béticos lo disfrutaran. He intentado que el final fuera tan bonito que he estado más sensible de lo normal. Con mi familia, mis tíos, mis padres, mis niñas, mi mujer, me emocionaba con todo. No ha fallado nadie".

"No encuentro la palabra para agradecer tanto cariño. Os voy a echar de menos porque han sido muchos años, muchas cosas sobre todo bonitas. No sabría explicar el ahora tener de compañero a un cañón como Rafael Gordillo, voy a intentar disfrutarlo", añade.

Y se ríe con lo que ha pasado en el campo, y especialmente con cómo ha visto a algunos de sus ex compañeros retirados: "Dentro de dos semanas no creo que esté tan tieso pero alguno ha pasado por al lado y me ha dicho ya te reirás menos en un tiempecito. Pero he visto a alguno muy tieso. Creo que el MVP es para Denilson que todavía se creía que tenía 20 años".