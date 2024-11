Jesús Navas: "No estoy preparado para jugar mi último partido, pero ha llegado el momento"

Jesús Navas se retira este mes de diciembre. El jugador del Sevilla habla en el programa especial de 'Radioestadio noche' sobre el momento, para el que no se siente preparado. "No estoy preparado para jugar mi último partido, es complicado, pero ha llegado el momento", asegura, para añadir que espera un "momento bonito" con muchas "emociones".

El futbolista también ha narrado sus dolores a causa de la cadera, lo que le ha llevado a la decisión de despedirse del fútbol este año. "Cuando estoy es para jugar, siempre a disposición a pesar de mis dolores. Lucho por mi Sevilla y es lo que quería en estos meses, estar con los más jóvenes", ha comentado, para después decir que lleva "cuatro o cinco años" con dolores en la cadera.

Jesús Navas, en 'Radioestadio noche' junto a Joaquín Caparrós, Pablo Blanco y Del Nido Carrasco. | Onda Cero

"El último año se agudizó un poco y es difícil. Cuando juego el partido entero, al día siguiente es difícil andar y caminar. El cuerpo nos dice hasta aquí y es lo que hay", ha afirmado Navas, quien cuenta que "el desgaste ha ido a más": "He tenido algún sustillo más, mi mujer y mis niños lo han visto, y al final la situación es la que es".

Sobre el futuro tras dejar el fútbol, asegura que hará "más ciclismo", pero no quiere "ni pensarlo", mientras que el presidente Del Nido, también presente en el Sánchez-Pizjuán, reitera que podrá "ser lo que quiera" dentro del club: "Es la mayor leyenda del Sevilla, lo es todo. Estamos organizando una despedida de Jesús como se merece".

Jesús Navas recibe una tarta de cumpleaños en 'Radioestadio noche'. | Onda Cero

El alcalde de Sevilla también nos ha contado que el próximo 30 de mayo, día de San Fernando, patrón de Sevilla, se entregará a Navas la Medalla de la ciudad, gesto que ha agradecido el propio futbolista. "Es un símbolo de una gran ciudad. Es marca Sevilla y Sevilla ese día le quiere reconocer que haya llevado el nombre de la ciudad por todos los rincones del mundo", ha comentado José Luis Sanz.

Además, Navas ha hablado de la importancia de su familia y de figuras como Joaquín Sánchez, Joaquín Caparrós o Vicente del Bosque. Para Caparrós, Navas tiene "la misma mirada" que al principio: "No ha cambiado absolutamente nada, por eso cuando le he visto ahí, me ha pegado un latigazo, porque parece todavía un chiquillo con mocos. Para mí ha sido un lujazo entrenarle". Por otro lado, Del Bosque ha destacado su "excelente comportamiento en todos los sentidos".