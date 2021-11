Isco se negó a seguir calentando y Ancelotti decidió... Sacarle al campo

LEER MÁS El Real Madrid demuestra su autoridad ante el Granada

Cuenta Fernando Burgos en Radioestadio noche que Isco ha comunicado a Davide Ancelotti que no iba a seguir calentando. El preparador se lo ha trasladado a Carlo Ancelotti. El primer entrenador ha llamado a Jovic y Camavinga y en ese momento, Isco se dio por aludido. Al llegar al banquillo y ver que no iba a entrar, dijo que no volvía a calentar. El técnico italiano ha reaccionado de una sorprendente manera. Si no quiere calentar que salga al campo. Analizan el gesto del italiano en Radioestadio noche y consideran que Ancelotti lo ha hecho para "no montar un incendio innecesario en un buen momento para el equipo". Claro está, que si un jugador se niega a seguir calentando con otro entrenador, la reacción hubiera sido muy distinta.

Finalmente, el malagueño ha entrado en el campo en el minuto 80 en el lugar de Luka Modric. El propio Ancelotti reconoció en la rueda de prensa que tenía pensado sacarle más tarde pero que el jugador ya había calentado y le metió en el terreno de juego. Isco termina contrato en junio de 2022 y a partir del 1 de enero es libre para negociar su futuro que si nada cambia está lejos del Madrid.

Cambió a Vinicius para "evitar problemas"

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este domingo que sustituyó al brasileño Vinicius Junior en la victoria de su equipo por 1-4 ante el Granada para "evitar problemas" porque "el partido estaba un poco caliente". Ancelotti resaltó en rueda de prensa la "calidad del juego" de su equipo y que sacaron "muy bien desde atrás" el balón en el choque ante el Granada.

"Tras el segundo gol bajamos la intensidad y el ritmo, pero somos efectivos cuando tenemos que serlo", añadió el italiano. Ancelotti confirmó que todos sus cambios fueron para "dar descanso a los que más habían jugado" aunque resaltó que "el equipo está bien físicamente" y que tiene "confianza" en los que "están jugando menos".