Igor Jovicevic: "Hemos despertado con este desastre. Los futbolistas están con la cabeza abajo"

Igor Jovicevic, entrenador del Shakhtar, nos cuenta en Radioestadio noche el estado en el que se encuentra su plantilla tras el ataque de este lunes en Kiev: "Ayer teníamos energía muy buena para el partido. Nos hemos despertado hoy con este desastre y esta crueldad. Los futbolistas están con la cabeza abajo. No tengo palabras, estoy estremecido. Muchas familias venían al partido y ahora están en el búnker".

"Me gustaría más hablar de táctica, del juego. Esto es una vida paralela. Vivo en este país y estoy relacionado con este país desde 2003. Me siento un patriota de Ucrania y esto no es fácil para mí. Sé cómo se sienten y tengo que estar con ellos", asegura y reconoce esa tranquilidad cuando salen de Ucrania: "Se nota la tranquilidad cuando duermes fuera de Ucrania. Aquí no piensas en las sirenas o si va a caer algo. Podemos trabajar mejor".

"Cuando termine el partido nos prepararemos para nuestro clásico ante el Dynamo de Kiev. Pero no sabemos si vamos a jugar con lo que ha pasado", asegura y reconoce que fue su propia decisión ir ahí: "Nadie me ha presionado para fichar por el Shakhtar. Una vez tomada la decisión con pros y contras, no hay marcha atrás. Tengo que convivir con ello y todos los peligros. Seguimos los protocolos".

"Ninguno de mis jugadores me va a decir que no quiere o no puede jugar, quieren demostrar el carácter ucraniano de no rendirse nunca, están luchando por su pueblo", afirma y relata que "a principio de temporada no sabíamos si iba a existir el club o no, se fueron todos los brasileños; recuperamos a todos los jugadores que teníamos cedidos y nos unimos muchos como equipo; hemos sacado todo el orgullo, es lo mínimo que podemos hacer por este pueblo".