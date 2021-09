Guillermo Fernández Vara: "El fútbol no es una fuente de contagios"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, analiza durante su entrevista en Radioestadio noche, con Paco Reyes, la vuelta del público a los estadios de fútbol. Considera que "el fútbol no es una fuente de contagios", por lo que asegura que "no entendía muy bien por qué podía haber tanta gente en otros sitios, pero no en los estadios de fútbol".

Por ello, Vara celebra que al partido España-Georgia que se celebra este domingo en Extremadura, el cuarto de la Selección que se juega allí, pueda acudir un 60% de público. El presidente insiste en que si se organiza bien no hay contagios, manteniendo siempre el uso de la mascarilla y la higiene.

Nadie tiene a tanta gente vacunada como nosotros

Además, el presidente extremeño sostiene que España "es el país del mundo que está en mejores condiciones porque nadie tiene a tanta gente vacunada como nosotros". Por lo que dice que "deberíamos ir recuperando la normalidad".

Crisis en el Barcelona

Por otra parte, Fernández Vara reflexiona sobre la crisis en el FC Barcelona. "no me gustaría verme en el pellejo de Laporta ni de su junta directiva, les ha tocado un papelón muy difícil", comenta y añade que "están haciendo lo que tenían que hacer, que es poner un poquito de orden en una casa muy desordenada".

En cuanto a la marcha de Leo Messi al Paris Saint-Germain (PSG), el presidente extremeño revela que aunque le ha "dolido", no ha llorado por ella porque, tal y como apunta, "vendrán otros que nos ilusionen".

AVE en Extremadura

Por otro lado, Vara se ha pronunciado sobre la llegada del AVE a Extremadura, según ha confirmado "lo más complicado era todo lo que representa al Tajo y Monfragüe", por lo que "la parte más difícil está hecha después de muchos años de esfuerzo". Así que cree que "España esta en disposición de saldar la deuda" que tiene con ellos.