Florentino Pérez: "Lo que más ilusión me haría este año es la decimoquinta"

Florentino Pérez se ha mostrado emocionado durante el discurso de Benzemá y no oculta su gran felicidad: "Es una gran satisfacción que Benzema sea el mejor jugador del mundo. He fichado ocho Balones de Oro pero es que es verdad que llevo muchos años".

"En 2009 fui a su casa a fichar a Benzema; siempre me pareció que tenía un potencial impresionante. Es el único jugador al que he ido a fichar a su casa", asegura Florentino que revela lo que pensaba cuando fue a ficharle: "Benzema es la mezcla de Zidane y Ronaldo, siempre me pareció así".

El momento más chocante para el Real Madrid ha sido la elección del mejor club: "He felicitado al City por su premio, si se lo han dado se lo merece, tiene grandes jugadores". Y no duda que es lo que quiere para esta temporada: "Lo que más ilusión me haría esta temporada sería ganar la decimoquinta".