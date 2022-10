Ferran Jutglá: "Estoy centrado en el día a día, no me quiero despistar"

Ferran Jutglá ha caído de pie en el Brujas con unos números espectaculares en el inicio de temporada: "Estoy contento con el rendimiento. El día a día es un placer y estoy muy contento con el grupo. Estamos trabajando muy duro. Queremos hacer algo bonito, seguimos las órdenes del staff".

"Contento por la actuación pero sobre todo por la victoria. Hemos sido determinantes que es lo que pesa. Ha sido el partido que teníamos en la cabeza", señala un Jutglá que no quiere pensar en la opción del Mundial y solo centrarse en el día a día: "Estoy contento en el día, me siento respaldado. Estoy centrado en el día a día. Lo que manda es el día a día, no nos podemos despistar. Estamos centrados".

Y en Bélgica se le compara con los inicios de Lukaku, algo que se toma con humor: "¿Qué me comparan con Lukaku? Si hace dos como yo".