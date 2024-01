Euforia en Unionistas de Salamanca tras eliminar al Villarreal y saber que jugarán con el Barça: "Van a venir a sufrir"

Roberto Pescador es el presidente de Unionistas de Salamanca, un equipo que vive momentos de felicidad extrema al apear al Villarreal de la Copa del Rey y saber que se medirá al Barcelona en la próxima ronda del torneo. "Veo opciones reales de ganar al Barcelona. Son favoritos, seguramente nos ganen, pero van a sufrir seguro", ha dicho el dirigente en 'Radioestadio noche', donde ha reconocido que es "talismán" para el equipo que él no acuda al campo: "Talismán es que yo no esté. En todas las eliminatorias, he visto a Unionistas perder y nunca he visto una victoria.

Sobre la avería sucedida en el Reina Sofía que provocó el apagón del estadio, ha asegurado que se trató de un problema "fuera del estadio", algo "puntual" y que no tiene por qué "volver a suceder". Además, ha subrayado que había miembros del Villarreal que afirmaron que no se podía jugar: "En el caso de Marcelino, ni le vi ni le oí ni nada, pero sí que hubo miembros del club, delegados, etc., que decían que no se podía jugar. No sé si faltaría potencia, pero se veía bastante bien".

Por otro lado, el futbolista de Unionistas Álvaro Gómez ha comentado que hay un estado de "felicidad increíble" en el equipo. "Es un sentimiento increíble y los aficionados son espectaculares. Se llenó el estadio ayer, hoy lunes estaba otra vez a reventar y eso es digno de admiración".

Álvaro Gómez también ve opciones de eliminar al Barça: "¿Por qué no podemos eliminar al Barça si eliminamos al Villarreal? Es muy difícil ganarnos, somos un bloque muy fuerte, y las que tenemos ahora están entrando. Con respeto al Barcelona y sabiendo que tenemos alguna opción, y que van a venir aquí a sufrir".