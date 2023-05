Entrenador ayudante del Partizán, sobre la batalla con el Real Madrid: "Los jugadores entendieron que la habían cagado"

El Real Madrid vuelve a enfrentarse mañana al Partizán en el playoff de la Euroliga. El segundo entrenador del Partizán de Belgrado, Josep María Izquierdo, asegura en 'Radioestadio noche' que está muy tranquilo de cara al partido de mañana.

"Peor de lo que fue el jueves pasado, no puede ser", asegura el ayudante de Zeljko Obradovic sobre la batalla campal que se vivió en el segundo partido de la serie de Playoffs entre el Real Madrid y el Partizán de Belgrado.

Reconoce que su máxima preocupación era separar a los jugadores para que no hubiera enfrentamiento físico y cuenta que terminó el partido "muy triste". "esto no debe pasar jamás y sabía que se iba a hablar de esto y no de que habíamos dominado dos partidos al Real Madrid".

"Los jugadores entendieron que la habían cagado", afirma Josep María Izquierdo.