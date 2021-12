Los duros testimonios recopilados por Albert Llimos de los denunciantes por abuso a Albert Benaiges

Albert Benaiges, excoordinador de fútbol base del Barça, ha sido acusado esta semana de presuntos abusos sexuales en un duro reportaje del Diari Ara. El periodista que ha destapado el asunto es Albert Llimos que confiesa que "ha sido un tema muy complejo. Llevo cuatro años haciendo este tipo de reportajes pero ha sido muy difícil hablar con 60 testigos en los que he encontrado traumas y encontrarme dos horas con Benaiges".

El periodista nos cuenta cómo se inició la investigación: "La información nos llega en julio y yo fui el primer sorprendido. Nos llegó por dos vías, un correo electrónico y otra persona que me cuenta lo mismo. Busqué patrón y en cuatro meses tenemos 60 personas hablando de diferentes situaciones. Entrar en duchas femeninas, masturbaciones en grupo, vejaciones..."

El efecto del reportaje es que cada vez más personas que estuvieron con Benaiges se decidieran a denunciar: "Antes de publicar el reportaje solo una persona decide denunciar. Cuando se publica hay un tsunami de gente que me localiza y me pregunta como puede denunciar. Ayer ya eran seis denuncias y esta semana llegaremos a doce, quince".

Ante la trascendencia de lo que estaba descubriendo, tanto el propio Benaiges como el Barça se puso en contacto con él: "Es el Barça el que me llama a mí. Primero Benaiges el que me dice que sabe que le estoy investigando. El Barça me llamó para decir qué pasa, si iba de verdad. Y yo dije que claro, que había actuado con extremo rigor. El día siguiente se llega a un acuerdo para que se aparte Benaiges, se dijo que por motivos personales. Pero el run run era fuerte y nosotros publicamos una semana después".

Su encuentro cara a cara con Benaiges

Relata como fue su encuentro en persona con Benaiges: "Me encuentro un hombre sufriendo mucho. Muy asustada porque sabe lo que tengo, los testigos. Primero niega la mayor, dice que no había hecho tocamientos pero que no volvería a hacer lo que ha hecho. Sí reconoce entrar en las duchas femeninas. Cuando le dices que había menores en las masturbaciones, que se bajaban pantalones a los niños... se queda pensativo y admite que quizá algo pasó, que no se acordaba bien, que había pasado mucho tiempo..."

"La mayoría de denuncias han prescrito por un tema de edad. Gente que lo sufrió en 80 y 90 ya no llegan. El problema para Benaiges es si llega un caso de 2007 a 2010 que todavía estaba en la escuela", señala y habla de las presiones que ha sufrido: "¿Presiones? Indirectas sí, de gente cercana a Albert. Pero en esto el diario es muy firme".

Las terceras víctimas

No todos los niños terminaron con trauma pero pone otro ejemplo de las terribles consecuencias, las terceras víctimas: "Un chico me contó que cuando tenía doce años había tenido una masturbación colectiva con Benaiges. Y lo que más le dolía es que lo normalizó tanto que había mimetizado el comportamiento y lo había hecho con terceros".

Y comenta que muchos de los testigos tenían totalmente idealizado a Benaiges: "A los niños les hacía regalos, les llevaba a pruebas en el Barça, llevaba a la escuela a jugadores del Barça, era una figura muy admirada por eso"