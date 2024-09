David Aganzo sobre la posible huelga: "Es un derecho que tienen los trabajadores"

En un fútbol cada vez más globalizado, lleno de competiciones y calendario apretado, aumentan las lesiones de gravedad como las de Ter Stegen y Rodri que les obligan a perderse lo que resta de temporada. David Aganzo, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles defiende el papel de los jugadores en Radioestadio Noche: "Hay futbolistas que están destrozados, no paran de viajar, es un tema de sentido común".

David comparte las últimas declaraciones de Rodri en las que se ponía sobre la mesa la posibilidad de una huelga de los futbolistas: "Es un derecho que tienen los trabajadores, en España es más fácil pero a nivel internacional nos tendríamos que poner de acuerdo todos y ver que competición parar. Ellos quieren lo mejor para el fútbol y que el espectáculo esté equilibrado entre la parte económica y de descaso. No le quito una coma a lo que ha dicho Rodri".

Aganzo se ha mostrado firme con los máximo dirigentes del fútbol mundial: "Nadie piensa en los futbolistas. LaLiga ha pensado en llevar partidos a EEUU, lo cual también perjudica al futbolista (...) Ni FIFA ni UEFA protegen a los jugadores, cada vez son más partidos, viajes...".

El presidente denuncia la desorbitada cantidad de partidos a los que se enfrentan los jugadores de máximo nivel: "No puede haber 350.000 competiciones de cada institución porque el fútbol se va a pique. Cada vez que pones la televisión no sabes que competición están jugando". "El problema no es económico, los jugadores top que son los que están denunciando esto y no tendrían problema de cobrar menos", concluye.