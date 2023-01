Dani Rodrígez: "Por presupuesto y por todo, el objetivo es la permanencia"

Un gol de Dani Rodríguez en la segunda parte permitió al Mallorca recobrar el pulso ante el Celta (1-0) tras dos derrotas seguidas en Liga (Osasuna) y Copa del Rey (Real Sociedad) y afianzarse en la zona templada de la tabla.

Fue un triunfo, el cuarto de la temporada en Son Moix, muy sufrido para el equipo del técnico mexicano Javier Aguirre. El Celta buscó con ahínco el empate y forzó varias situaciones de peligro bien resueltas por la defensa mallorquinista. No halló el premio del gol y encajó la sexta derrota como visitante que le mantiene muy cerca de la zona de descenso.

El autor del tanto pasa por Radioestadio noche: "Estoy contento con el protagonismo, no me puedo quejar. Me frustraba estar tanto tiempo sin marcar, así que muy contento". La próxima temporada se ven las caras con el Cádiz: "Ellos se juegan mucho más que nosotros y tenemos que tener la calma de saber que si sacamos puntos, tendremos mucho hecho".

"Me adapto el sistema y si tengo que correr 200 kilómetros se corren", dice sobre su nueva posición en el campo y defiende la forma de jugar de su equipo: "Somos el cuarto equipo menos goleado. Crecer desde la portería a cero nos está dando mucho resultado. Crecemos desde el trabajo defensivo".

"Por presupuesto y por todo, el objetivo es la permanencia. No está ni mucho menos hecho", añade.