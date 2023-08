Cazorla: "Prefiero arrepentirme de que salga mal que de no cumplir el sueño que tenía de niño"

Santi Cazorla sigue en una nube tras su llegada a Oviedo y poco a poco va asimilando todo: "Lo que sí sé es lo que conlleva volver a casa, pero la verdad que está siendo unos días muy bonitos en lo personal, también a nivel familiar y bueno, con ganas de empezar y poder ayudar al equipo".

"Llevo un par de años queriendo acabar en mi casa y bueno, ahora con los nuevos propietarios me han tenido siempre en cuenta. Me han mantenido un poco en el día a día y eso también me ha hecho sentir un poco más importante de cara a poder volver a casa", añade.

Sabe que está en el final de su carrera y ante todo mira por el bien del club: "Por suerte he tenido una carrera exitosa y yo a mi casa no vengo ni a ganar dinero ni aprovecharme de ellos. Vengo para aportar, para sumar. No sé hasta dónde me va a dar. Está claro que tengo una edad y quiero que sea algo que al final que no sea un cargo para el club".

"He llegado prácticamente el último al club y necesito un poco de tiempo. A parte de la edad que también te te requiere tener más calma dentro de lo que es prepararte físicamente, pues con un poco de calma no hay prisa. Al final la segunda división es muy larga. Vale más ahora perderse cuatro o cinco jornadas de liga y acabar bien todo el año, que no cortar y luego andar renqueante y no disfrutarlo", explica el mediocentro.

Sabe que es una decisión arriesgada pero se hubiera arrepentido más de no aceptar la propuesta: "Al final prefiero arrepentirme que salga mal que arrepentirme de no cumplir el sueño que tenía de niño. Al final, cuando pones eso en la balanza es más fácil con la decisión".

Y otro que suena para seguir sus pasos es Juan Mata: "Juanín que haga lo que tenga que hacer, es un fenómeno y aquí sabe que tiene su casa. Pero bueno, eso es una decisión muy personal y habrá que preguntárselo a él. Pero bueno, es un fenómeno".