El Barcelona cierra la Grada de Animación: "Quieren que asumamos sanciones que no nos pertenecen"

El Barcelona ha sorprendido en la previa del partido de Champions que se disputaba este martes en Montjuic frente al Brest, al anunciar, a través de un comunicado, el cierre de la grada de animación "debido al incumplimiento por parte de los Grupos que forman parte de las obligaciones que tienen asumidas con el club".

Albert Yarza, portavoz de la Grada de Animación del Barça, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para mostrar su posición frente a esta dura medida: "Desde el primer día que nos hicieron el requerimiento del dinero le pedimos una reunión al club para solucionarlo y finalmente nos dijeron que iban ajustados de agenda pero que teníamos que pagar. Entonces dijimos que no íbamos a pagar hasta que no tuviéramos una relación de las sanciones y de qué motivos. El detalle no lo hemos llegado a ver".

"La gente que está en el espacio de animación ha pasado por tres filtros para entrar al estadio", explica. "Los cánticos de insultos no salen de nuestra grada, salen de la gente que se pone alrededor. No toda la gente que insulta sale de la grada de animación", asegura.

"El club tiene la potestad y las herramientas para localizar a las personas que han hecho esos cánticos. Los grupos hacemos un trabajo previo de decirle a la gente que no se puede cantar ciertas cosas o hacer ciertas cosas", concluye.