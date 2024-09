Ángel Hidalgo, ganador del Open de España: "Tuve que ir a la caza y es lo que mejor se me da"

Ángel Hidalgo ha dado la sorpresa este domingo al alzarse con el Open de España con Jon Rahm como máximo rival. El golfista ha completado una semana perfecta en la que ha sido líder de principio a fin en el torneo con una actuación sobresaliente que le ha hecho conquistar su primer torneo del DP World Tour.

Hidalgo, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche tras el triunfo: "Es raro porque al final tenemos la mala costumbre de no saber disfrutarlo porque en el momento que ganas ya estás pensando en el siguiente torneo. Fue una experiencia increíble y voy a intentar disfrutarlo al máximo".

"Siempre me he valido de mi buena cabeza, de ser un poco como los caballos de carrera que van con los tapaojos para no mirar alrededor sino hacía delante. No empecé bien porque tenía ventaja pero tuve que ir a la caza y es lo que mejor se me da", asegura. A pesar de aguantar las cuatro jornadas como líder el final acabó con un mano a mano entre Hidalgo y Rahm.

"Jon Rahm es humano al fin y al cabo y se le puede ganar", afirma. "Me dio la enhorabuena y me dijo que me lo había ganado porque había jugado muy bien. Me mandaron sus declaraciones y solo dice cosas buenas, se lo agradezco. En todo momento fue muy agradable y deportivo", alaga.

La rivalidad durante el torneo entre Rahm e Hidalgo surgió desde un primer momento: "El problema fue que se creó como el cuento perfecto. Yo inicié muy bien el torneo y se crearon unas expectativas entorno a mí que desde el comienzo era "Jon contra Hidalgo". "Me encanta competir, no me gusta perder ni a las canicas y ahí me da igual quien esté delante. Siempre voy a intentar ganar hasta que ya sea matemáticamente imposible", concluye.