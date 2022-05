Álex Fernández: "siento mucha envidia sana de mi hermano"

Álex Fernández pasa por Radioestadio noche en la previa de final de Champions que estará su hermano Nacho y a la que asistirá como espectador: "He estado en Milán y Lisboa y cada vez que puedo me escapo a verle. Son partidos diferentes. Soy el que más nervioso se pone de la familia. Me cuesta vivirlo desde fuera sin poder hacer nada".

Su hermano se concentra mucho antes de las grandes citas y Álex reconoce que va a tener cierta envidia: "Nacho se aísla un poco. Está en un estado de concentración tranquilo y sé que es mejor dejarle. Ojalá hubiera estado yo en tantas finales como él, hay mucha envidia sana. Es su quinta final de Champions pero mientras sea por mi hermano bienvenida sea la envidia".

"El camino ha sido brutal. En el 80 pensabas bueno ya el año que viene lo intentarán. Ni el mismo ha sabido explicármelo. Tantas eliminatorias contra equipos tan grandes y buenos", comenta Álex que viene de una gran alegría con su equipo: "Hemos celebrado mucho la permanencia. Para mí ha sido como un título. A ver si lo podemos conseguir por partida doble".

Sobre el resultado, se decanta por muy poco por los blancos: "El partido va a ser muy difícil para el Real Madrid pero si alguien puede conseguirlo es ellos. Diría un 51 por ciento Madrid y un 49 el Liverpool".

Y respecto a su fututo, se ve de amarillo: "De momento estoy en Cádiz muy feliz y estamos hablando para la renovación. Si todo va bien estaré aquí algún año más"