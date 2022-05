El análisis del Liverpool - Real Madrid: posibles alineaciones y última hora de los equipos

El Real Madrid se ha ejercitado en el Stade de France antes de disputar la cuarta final de Champions de su historia en París. La primera en 1956 con victoria 4-3 ante el Rennes. La segunda en 1981 en el Parque de los Príncipes con derrota 1-0 ante el Liverpool y la tercera en el mismo escenario en el 2000, con victoria ante el Valencia 3-0.

Los blancos buscan su decimocuarta Copa de Europa tras tres semanas pensando exclusivamente en esta final después de conquistar el título de Liga. Ancelotti ha reconocido que no tiene dudas para el once titular. Si no hay contratiempo físico, Fernando Burgos apuesta por Courtois; Carvajal, Alaba, Militao y Mendy; Casemiro, Kroos, Modric y Fede Valverde, Vinicius y Karim Benzemá. En el banquillo hombres que han marcado la diferencia en el camino a la final como Camavinga o Rodrygo.

Y una frase de Ancelotti. Estamos más ilusionados que preocupados, en relación con la final de Lisboa en 2014. El colegiado, un francés, Clement Turpin, con un estadio abarrotado con 75.000 espectadores de los cuales 25.000 viajan desde la capital.

"Hemos tenido tiempo para prepararla bien. Llegamos bien a este momento, vamos a dar lo mejor que tenemos, pero no estoy convencido de que sea suficiente para ganar porque en el fútbol hay algo que no puedes controlar. Hemos merecido llegar a la final por calidad, porque si no la tienes no llegas, pero no es suficiente en el fútbol de hoy. El talento hay que juntarlo al compromiso. La historia del club nos ha empujado en la dificultad. Ganar la final lo tenemos que merecer mañana", ha señalado Ancelotti en rueda de prensa.

Thiago apunta a titular en el Liverpool

En el Liverpool la gran duda es Thiago. Ha completado su segundo entrenamiento con el grupo y se espera que pueda ser titular. El once que se espera espera es el formado por Allison, Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mané y Luis Díaz. Klopp ha asegurado que el favorito es el Real Madrid por experiencia, tradición y las remontadas aunque ha reconoce que son un rival muy difícil de jugar.