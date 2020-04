Carlos Sainz: "Primero pensemos en que habrá Dakar y después ojalá podamos volver con un coche competitivo"

En Radioestadio del motor , conversamos con el campeón, que cumple años. Sainz asevera: "La victoria del Dakar no me ha cambiado". En este cumpleaños atípico, se queda con "la parte positiva", puede celebrarlo con su familia. Sainz expresa su deseo de que superemos esta crisis "cuanto antes".

Carlos Sainz asegura que ahora tiene la cabeza puesta en la que lo tiene el resto de la población: "Todos los españoles y cualquier persona de bien tiene en mente como deseo que todo esto se arregle cuanto antes". Admite que la cuarentena le está viniendo bien para entenderse mejor con su familia y cree que "tendremos que aprender a convivir con el virus".

El tricampeón del Rally Dakar Carlos Sainz expresa su desea "que llegue ya la vacuna". "Lo que más me emociona es todo el mundo que está ayudando a que salgamos de esto; pero no solo hay que acordarse de los sanitarios... de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los transportistas, de los que retiran la basura", nos asegura Sainz. "Se que no soy original pero merece la pena recordarlo una y otra vez", dice el campeón.

Hemos repasado con el piloto algunos de los mejores momentos de su carrera y han intervenido para felicitarle su hermano Toño Sainz, su compañero Lucas Cruz, Sébastien Loeb (del que Sainz esta seguro "va a volver al Dakar y lo va a lograr")...

Sainz asegura que no sabe si volverá al Dakar: "Quiero ser optimista y pensar que habrá Dakar; luego a ver qué pasa con las marcas, los equipos, los coches y los patrocinadores... si podemos volver al Dakar con un coche competitivo querrá decir que las marcas han pasado esta situación tan crítica".