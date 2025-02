R.O: “Si yo voy a un bar y de repente no hay máquinas tragaperras para mí sería la salvación”

Según el último informe de adicciones comportamentales en el último año el 53,8% de la población de entre 15 y 64 años ha participado en juegos de azar. El tipo más practicado en modalidad online son las tragaperras, mientras que de forma presencial el elegido son las cartas, seguidos de las tragaperras.

Muchas de estas máquinas están ubicadas en los bares. Allí, en uno de estos locales, comenzó la historia de R.O. Cuando tenía 16 años comenzó a jugar, acompañaba sus partidas con cafés, luego con cervezas y se juntaron dos problemas: el juego y el alcohol.

R.O está acudiendo a terapia, a reuniones de jugadores anónimos y poco a poco se recupera de su adicción, pero cada vez que entra a un bar y ve una tragaperras su lucha se hace más dura, por eso ha comenzado una petición en Change.org: quiere que en los bares no haya máquinas tragaperras. “La adicción es para siempre, otra cosa es que tu juegues o no juegue. Por eso yo pido retirar las máquinas de los bares, si eso no fuera posible lo ideal es que se cree un debate y se hable sobre ello", ha explicado R.O. en Por Fin.

Si yo voy a un bar y de repente no hay máquinas tragaperras para mí sería la salvación

En el caso de R.O. la adicción al juego y el alcohol iban de la mano. Ahora sigue acudiendo a terapia, pero sigue sin poder entrar a un bar con tragaperras solo: “Yo ahora mismo no puedo entrar solo a un bar con una máquina tragaperras. Para evitar tentaciones no entro en un bar. Si voy acompañado de alguien sí puedo entrar, pero yo solo no es conveniente”, ha puntualizado R.O.

Los hombres son más adictos a la tragaperras y a las apuestas deportivas, mientras que las mujeres lo son al bingo. Estos datos se desprenden del estudio: “Perfil de las adicciones en 2023. La atención a las personas usuarias de la red UNAD”.

En 2023, más de 39.000 personas buscaron ayuda para tratar sus adicciones, incluyendo las relacionadas con las tragaperras. Desde la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados tratan de unificar criterios y acciones para la mejor defensa de los intereses de las personas afectadas por la dependencia a juegos de azar. “Nosotros queremos que todos los juegos de azar tengan unas restricciones”, ha explicado Juan Lamas director técnico de la Federación, quien además ha indicado que “los estudios lo que nos dicen es que 1 de cada 3 adictos al juego son mujeres. En tratamiento solo tenemos un 10% de adicciones, frente al 90%”.