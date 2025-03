Estrella Magán: “El toro no distingue si eres hombre o mujer”

Los sueños de Estrella Magán, una joven manchega de tan solo 26 años, son dos: ser figura del toreo y funcionaria del Estado. Su caso es único en la historia: es la primera mujer torero con doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas que oposita a técnico de Hacienda.

Su pasión le viene desde pequeñita. A los cuatro años les dijo a sus padres que quería ser torera, pero ellos no la tomaron en serio… “Nadie se ha dedicado a los toros en mi familia. La primera vez que fui a los toros tenía 4 años y justo ese día toreaba una mujer y le dije a mi padre: Yo de mayor quiero ser como esa chica”, ha explicado Magán en Por Fin.

Estrella sigue rompiendo barreras, sigue soñando con ganarse la vida como torera... Pero mientras llega ese momento, pasa su día a día lidiando lo mismo con una montaña de apuntes que con un “morlaco” en la plaza de toros. “Todavía no he aprobado la oposición y tampoco me puedo ganar la vida del toro todavía no estoy en esta tesitura”, ha indicado en joven manchega.

Sus primeros pasos fueron en la Escuela Taurina de Toledo, era la única chica. “He tenido que escuchar cosas y vivir momentos que no me gustaría vivir”, ha señalado. Estrella Magán ha añadido que: “El toro no distingue si eres hombre o mujer”.

El mayor miedo de esta joven es el fracaso. “Cada tarde es una oportunidad. El fracaso es uno de mis mayores miedos. Torear requiere mucha preparación física y mental y después de tantos días que llegue esa tarde y no puedas dar lo mejor de ti es lo que me genera más miedo”.