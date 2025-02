Diana Navarro: "Descubrí que sentirse sola no es malo"

Dice nuestra siguiente invitada, Diana Navarro, que “la copla es algo que cuando te llega se queda para siempre o te horroriza. Es como la ópera o el flamenco. Son estilos tan profundos que te enloquecen para bien o para mal”. A ella el flamenco y la copla le atraparon desde niña. Su padre siempre ha cantado muy bien y los viajes en el viejo Renault escuchando a Camarón fueron la banda sonora de su infancia. A los 9 años ya cantaba en un coro folklórico. Con él viajó por toda España y llegó hasta Quebec (Canadá)… Fue su gran escuela… Después descubrió otras músicas y también la copla. Se acercó a ella sin prejuicio y encontró que era pura poesía.

'Ojos verdes' fue la primera copla que cantó en su vida y reconoce que le “apasionó para siempre”. Fruto de los numerosos concursos a los que se presentó, ganó 17 premios de copla y 2 premios nacionales de saeta. Publicó sus primeros trabajos en cinta de casete, gracias a los ahorros familiares. Así fue haciéndose un nombre, primero en Málaga y después en toda Andalucía. Aunque no fue hasta 2005, cuando llegó la oportunidad que tanto tiempo llevaba esperando.

'Sola' fue la causante del éxito de su primer disco 'No te olvides de mi' y también la palabra que lleva tatuada en su muñeca izquierda. Ahora después de nueve discos de estudio, cuatro Discos de oro, tres de platino, dos nominaciones a los Grammy Latino, dos Premios de la Música y un Micrófono de Oro, la renovadora de la copla -la artista que no pierde sus raíces, pero camina mirando al futuro- regresa para celebrar sus 20 años de éxito. Será en el Teatro Real de Madrid, el próximo 6 de abril, con un espectáculo en el que dice bien alto, 'Ya no estoy sola'. "Estoy en el mejor momento de mi vida y actuar en el Teatro Real significa que estoy fuerte", ha dicho Navarro. La malagueña ha expresado que en sobre las tablas se ve "cumpliendo una misión: que la gente que ha apostado por mi vea que ha merecido la pena".

Vamos a llevar al Teatro Real un poquito de todo lo que me ha acompañado durante estos años

A lo largo de su trayectoria Diana Navarro ha aprendido a quererse como persona. "Con Resiliencia me reconstruí como persona, pensé mucho cómo podía mejorar", ha explicado Navarro. En estos 30 años dedicándose en cuerpo y alma a su pasión su voz ha evolucionado mucho: "Yo escucho mi voz en discos antiguos y me sorprende".

La artista ha reconocido que la palabra 'sola' significa mucho para ella: "Padeces la soledad del artista, cuando llegas a tu casa y no tienes ni el perro para que te ladré te sientes sola. Con el paso del tiempo te das cuenta de que estar sola con una misma no es malo".

Diana Navarro celebra el 20 aniversario de su primer disco y ha confesado que tras todos estos años lo que tiene es "gratitud hacia el público. Soy consciente de lo complicado que es estar aquí".