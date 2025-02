Daniel Ochoa de Olza: "El muro no deja indiferente a nadie"

Hace 6 años, el fotoperiodista Daniel Ochoa de Olza puso rumbo a ese muro y su vida cambió. En 2018 la fotografía le llevó a cubrir la caravana migrante de México a Estados Unidos. “Es una infraestructura, pero es impresionante. El muro no deja indiferente a nadie. Cuando lo ves de lejos es una línea, pero cuando te acercas dices: ¡qué grande!”, ha explicado el navarro en Por Fin.

El muro no funciona. Muchas veces nos venden el discurso de que por ahí entra la droga y no es así, entra por los lugares habilitados para que la crucen

Según el boletín anual de la Organización Internacional para las migraciones, durante 2023 cruzaron la frontera que separa México de EEUU más de 2,5 millones de personas de diversas nacionalidades. Este número incluye tanto cruces legales como ilegales… "Yo he hablado con muchas personas migrantes. Recuerdo a un grupo grande con diversas nacionalidades: chinos, iraníes, pakistaníes, senegaleses… Lo sorprendente es que no todos son pobres, simplemente tienen determinados recursos económico, pero no la influencia necesaria para acceder a EEUU”, ha desarrollado Ochoa de Olza.

El muro está controlado por los carteles mexicanos, por las mafias…

Durante estos 6 años que el fotoperiodista ha estado fotografiando el muro ha percibido que ha cambiado el ambiente que se respira a su alrededor: “He notado un cambio muy fuerte cuando me he acercado estos últimos años a la frontera. Ahora inmediatamente aparecen gente para ver quien eres, es gente que va encapuchada y llevan armas”.

Una de las imágenes que ha descrito Daniel ha sido la realizada en las dunas del desierto de los Algodones: “Es una vaya de metal oxidado, enorme. En las dunas el muro está construido de tal manera que flota en la arena. Consigue no enterrarse, es muy bonito, hasta que te acercas y ves el alambre de espino con ropa y sangre de personas que han intentado cruzar”.