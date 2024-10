La DANA, más allá de la tragedia: "Cuando te pasan estas cosas valoras la importancia de los tuyos"

Los efectos de esta DANA son, quizás, los más devastadores del último siglo a causa de fenómenos meteorológicos en España. Este temporal con vientos huracanados y lluvias torrenciales ha provocado inundaciones en buena parte de la Comunidad Valenciana y otras zonas del país, como Albacete (Castilla-La Mancha) o Málaga (Andalucía).

Hasta el momento la cifra de muertes ocasionadas por el temporal se sitúa en 73, aunque se espera que aumente dado que aún hay decenas de desaparecidos.

A pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisó de que había zonas bajo alerta naranja y roja, los efectos de este evento climatológico han sido adversos.

Una noche de terror

Miles de personas han quedado incomunicadas a causa de las lluvias en Valencia. Carreteras cortadas, inundaciones, viviendas destrozadas y calzadas inaccesibles han hecho que la noche del 30 de octubre sea una de las más terroríficas en España; especialmente para la Comunidad Valenciana.

Una noche de pánico en la que las redes sociales se inundaron de mensajes de auxilio. Algunos eran de personas que pedían socorro por sus familiares y amigos porque tenían constancia de que se habían quedado incomunicados; mientras que otros pedían auxilio para ellos mismos.

Yaiza es una de las personas afectadas por el temporal que ha querido ofrecer su testimonio en 'Por fin', el programa de las tardes de Onda Cero con Jaime Cantizano. Vive en Picanya (Valencia), lugar donde le cogió el temporal, aunque toda su familia la tiene en Paiporta. Ella se ha desplazado en cuanto ha podido hasta la localidad vecina para ver que su abuela de 88 estaba bien y también para encontrarse con su madre. "Sabía que estaba bien, pero necesitaba verla y afirmarlo yo misma", cuenta.

Al llegar a la vivienda donde se encontraba su abuela, de dos plantas (ella vivía en la de arriba), quiso subir por las escaleras, pero "estaban destrozadas". Cuenta que la parte de abajo de la casa "estaba destruida" y que no sabían "cuanto iba a aguantar".

No os podéis hacer una idea de cómo está todo

"Cuando llegué me puse a gritar y a llorar. Pasaba entonces la Guardia Civil, que me escuchó, y les pedí por favor que me ayudaran, que estaba mi abuela ahí y no podía pasar", dice entre sollozos. "Gracias a Dios la han bajado y está bien. Ahora está en casa con mis padres".

Yaiza afirma que donde vive y en el pueblo de sus padres (Paiporta) no hay "ni agua ni luz". "No os podéis hacer una idea de cómo está todo. Cuando te pasan estas cosas valoras la importancia de los tuyos, todo lo demás es secundario".

Magnitud del desastre

España cuenta con un Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil en el que se recogen los protocolos de actuación en caso de emergencias, como inundaciones. "Existen los planes de gestión de riesgo de inundación, que coordinan a todos los actores que tienen que actuar en situación de emergencia", explica Luis Mediero, experto en inundaciones en entornos urbanos y catedrático en Ingeniería de Caminos y Puertos, en 'Por fin'.

Las causas de "este desastre", así lo ha calificado el experto, se deben principalmente "a la magnitud del evento" que se está viviendo "en ciertas zonas". "Estamos hablando de la mayor crecida del siglo. Es una inundación excepcional y de ahí viene todo lo que estamos viendo ahora mismo, el desastre que estamos teniendo".

Sistema de alertas

Según Mediero, en España existen dos sistemas de alertas fundamentalmente. Por un lado se encuentra la AEMET, "que emite alertas meteorológicas". "En este caso de lluvia había una alerta meteorológica naranja-roja" en la zona de la Comunidad de Valencia. Sin embargo, el profesional afirma que la alerta no es sinónimo de inundaciones, aunque sea lo esperado.

Mediero explica que junto con la AEMET hay unos "sistemas de alerta temprana que tienen sus propias redes de medidas, donde se incluye la variable caudal en río y son capaces de emitir ciertas alertas hidrológicas, que están más relacionadas con las inundaciones".

En cualquier caso, insiste en que "ambas están relacionadas" y que, "si hay una alerta roja meteorológica, lo más normal es que haya inundaciones".