Sara Escudero: "¿Y si pusiéramos impuestos en las relaciones de pareja?"

"Yo no entiendo de economía", dice Sara Escudero, que viene a Por fin no es lunes para hablarnos de los Presupuestos Generales del Estado y de impuestos en su Sarao Bravero. Y es que la humorista quiere reflexionar sobre el concepto de 'presupuestos expansivos'. "Mi experiencia con los presupuestos de viaje, por ejemplo, pues es un poco opuesta. Son más bien 'encogíos', más que expansivos, porque siempre me quedo corta", dice Sara Escudero.

Por esto, Sara Escudero se plantea hacer sus propios impuestos, pero de pareja. El impuesto al cursi, al seta, el impuesto 'Findus', el 'mierder', el 'roomba'... La humorista cree que estos impuestos harían "que mermasen las sorpresas desagradables y, sobre todo, que uno actuaría sabiendo qué limites roza".