Sara Escudero: "Lo que cuenta es que tengas cosas en casa con firmas que se ven en museos, aunque sean falsificaciones"

Sara Escudero reflexiona en 'Por fin no es lunes' sobre aquellas noticias que, de una forma u otra, llaman nuestra atención. Esta vez nos habla sobre el 'Caravaggio' que casi se malvende por 1.500 euros.

Sara Escudero quiere hacer una reflexión sobre qué es el arte y el estatus en este país. "Yo pienso Caravaggios, Goyas de saldo, manuscritos de Lorca envolviendo churros recién hechos, que por glorioso que sea, pues no procede. Tenemos trajes cosidos a mano en cajas de mercadillo. Todo esto pasa y seguirá pasando mientras el ser humano sea como es de pirata", cuenta.

Sin embargo, la colaboradora dice que la cuestión para los que adquieren estas cosas no es la procedencia de la mano creadora: "A ellos no les importa la autoría real porque en la mayoría de los casos no saben ni escribir el nombre del autor del que pretenden presumir. Por lo tanto, la pregunta es: ¿la marca se ve bien, bien, bien grande? Sí la respuesta es afirmativa, la de ellos será: me gusta".

"El arte ha ido de la mano de la cultura, pero hace unos años esto se ha distanciado. Ahora prima lo aparente. Lo que cuenta es que vean que tienes cosas en tu casa con firmas que se ven en museos o que llevas ropa de gente que ocupa portadas, aunque sean falsificaciones", indica.