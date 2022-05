Sabino Méndez: "Quien domina los números tiene el poder"

Todo son números y cuando llegan estas cifras de crecimiento e inflación lo vemos de una manera abstracta, pero no nos podemos despreocupar porque desentrañar esos números nos permite saber cosas como si vamos a ser más ricos el año que viene, si vamos a comprar más comida o menos calefacción.

Quizás son las cosas más básicas de nuestra vida las que definen los números. Cuando los niños son pequeños, una de las primeras preguntas que usa todo el mundo es '¿Cuántos años tienes?'. Eso nos pone en la pista de lo importante que es el descubrimiento del número para el ser humano porque nos permite medir el mundo.

No asignamos números de una manera arbitraria, sino con una lógica que responde a las regularidades que detectamos en la naturaleza. Si hacemos bien la asignación, esas repeticiones que nos deja ver la naturaleza nos da mucha información: cuánto tardaremos en escribir un artículo, cuánto en hacer un viaje. Midiendo el mundo que nos rodea, es como el ser humano empieza a dominarlo.

El número permite medir, hacer recuentos, contar el mundo. Contar significa hacer recuentos y narrar. Quien puede hacer esos recuentos, accederá a un gran poder porque podrá levantar catedrales, murallas o fortalezas, llegará antes que sus rivales a los sitios. Por eso decimos que quien domina bien el número y sus mediciones tiene el poder.

El primero en darse cuenta de ese poder fue Pitágoras que afirmó que el "número era la esencia de todas las cosas" y sobre eso construyó una filosofía. Pero él no inventó los números. Los primeros son de 7.000 años antes de Cristo y son egipcios. Los primeros sistemas numéricos -sexasegimales- llegaron hace 4.000 años antes de Cristo. Pero a partir de Pitágoras, los números empiezan a ocupar ese lugar de importancia.

Tiene que llegar Aristóteles para recordarnos que no todo en la naturaleza es número. Nos puede contar con exactitud distancia, peso, probabilidades, estadística, etc, pero no puede medir el dolor, la tristeza, el ansia, el fallo, la muerte, la fantasía o la nada.

La crítica de Aristóteles al 'Pitagorismo' es el momento filosófico más importante de la historia de la humanidad, lo que cambió nuestra dirección como humanos. Crítica como revisión a más allá de lo dicho por Pitágoras.

Los romanos entendieron bien esta lección de los griegos y crearon este sistema de números con palitos y equis, un sistema decimal, que se acabó imponiendo pero con un sistema de signos hindú.

El número nos sirve para hacernos con las cosas. Si conseguimos darle al número su sensualidad, podamos no separar número y carne de la misma manera que no separamos cuerpo y mente, así que si nos sentimos un número, no sea del todo malo.