Ignacio Varela: "Hay que crear una asociación de defensa del verbo 'haber', el más agredido de nuestro idioma"

Ignacio Varela explica que de los 22 países hispanohablantes, España es donde peor se habla el castellano. Nuestro sabio se reconoce un "maniático de las palabras" y afirma que hay algunas que le ponen "muy nervioso", razón por la cual, elabora una lista de "expresiones desterradas del diccionario vareliano".

Explica que en nuestro país se debe crear "una asociación de defensa del verbo "haber", el más agredido de nuestro idioma siendo uno de los más importantes porque "si no sabes usarlo, no saber hablar español": "No pasa un día sin que escuches a muchos profesionales decir que "han habido" muchos accidentes o que en un acto "hubieron muchas personas" y yo me pongo muy nervioso".

Asegura también que el "mayor vicio verbal de los españoles es la inflamación del lenguaje" a través de los adjetivos o de los adverbios. ¿De los adjetivos? Con aquellos "abusivos en cantidad y calidad. Si no le ponemos dos o tres adjetivos a cada cosa, no nos quedamos tranquilos, y cuanto más gruesos, pues mejor. Los adjetivos abusivos son palabras desmedidas que a fuerza de usarlas cuando no toca, nos dejan desarmados cuando los necesitamos".

Respecto a los adverbios, define los absolutistas, por ejemplo: "no nos sirve estar seguro, sino estar "absolutamente seguro"". "Con ese tipo de cosas, el lenguaje se carga y se ensucia".