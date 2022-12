Ignacio Varela: "Este mundial está maldito desde el principio, y no solo por razones políticas"

El domingo, termina el mundial de Qatar con la final entre Francia y Argentina, un campeonato que se ha vivido este año con menos interés que nunca, pero ¿Por qué está pasando esto?¿Es aceptable que se celebren estos eventos en países que no se respetan los derechos humanos?

Sobre esta sensación de desapego, Ignacio Varela ha afirmado la maldición que conlleva este mundial desde que el primer momento, un evento celebrado en un régimen totalitario que no respeta ni los derechos humanos ni la orientación sexual y género, aunque no es el primero que se produce bajo estas premisas (Mundial de 2018 en Rusia, con Putin, o JJOO de Berlín en 1936, con Hitler).

Ante esta situación, afirma, hay dos razones que hacen a este tipo de países idóneos para albergar grandes eventos deportivos como este. La primera sería la utilización del deporte como instrumento propagandístico y herramienta para ensalzar la "pasión nacionalista". Un ejemplo podría haber sido el Mundial de 1978 en Argentina. En cuanto a la segunda, estos eventos requieren de una gran financiación que no suele recuperarse y que hace a los países democráticos a decantarse por no celebrarlo. Los Juegos Olímpicos de invierno en China ha sido un ejemplo, hacen propaganda y no dan explicaciones de dónde proceden los fondos para financiar el evento.

Según Ignacio Varela este mundial estaba ya "maldito" por la decisión corrupta de traspasar la sede de 2022 a Qatar tras el 23 de enero de 2021 en París, cuando Sarkozy (presidente de la República Francesa por el momento), Platini (ex futbolista) y el emir de Arabia Saudí, se decidió desviar el mundial previsto para EE.UU con ayuda de los sobornos de la FIFA a los participantes de la votación. "Los organismos deportivos internacionales son organizaciones caciquiles y corruptas en las que unos cuantos se hacen millonarios jugando con las pasiones de millones de personas y la FIFA se disputa con el COI el liderazgo de esa clasificación", opina.

Además, alega que no hay ninguna razón ni tradición futbolística, porque han tenido que pagar a aficionados para que vayan; ni estadios, que han tenido que ser construidos con mucho dinero y muchas vidas. Aparte, se ha tenido que interrumpir el curso original de las competiciones porque en verano hacía mucho calor para jugar ahí.

Por último, reflexiona sobre ello y donde recalca el caciquismo de esto, porque nos parece insoportable que se juegue allí pero recibimos su dinero sin ninguna pega. "Occidente puede resistir que Rusia corte el suministro del gas, pero si mañana los qataríes retiraran sus inversiones en Europa y EEUU, la economía mundial colapsarían en 24 horas"