Respuestas increíbles de 'misses' : "En caso de holocausto nuclear, salvaría una pareja de chimpancés"

Fernando Eiras analiza las noticias más extravagantes e inverosímiles. A Natalia Ortega, reciente ganadora de 'Miss Universo Spain', le preguntaron por el procés (hasta aquí llega el debate). Ortega supo salir del paso:"En casa no hablamos del procés". Otras 'misses' no han salido tan bien paradas.

Fernando Eiras hace un repaso de las ridículas preguntas que hacen a las 'misses' en los concursos de belleza y de las todavía más ridículas respuestas que dan las concursantes. A Miss Alabama, tras ser coronada, le preguntaron que le parecía la posibilidad de vivir eternamente. "No viviría para siempre porque no deberíamos vivir para siempre, porque si debiéramos vivir para siempre viviríamos para siempre. Pero no podemos vivir para siempre, por lo que no viviré para siempre", meditó.

Otro ejemplo es el de la mexicana Mariana Torres, en el concurso 'Nuestra belleza latina', le preguntaron a qué dos seres humanos elegiría para salvar a la humanidad en caso de holocausto nuclear. "En caso de holocausto nuclear, salvaría una pareja de chimpancés, debido a la teoría de que venimos del chimpancé", respondió la 'miss'.

También nos advierte Eiras de cómo se habla con eufemismos de la crisis económica: tanto políticos como medios de comunicación. El ejemplo más flagrante es el de la explicación que dio Zapatero sobre la crisis financiera de 2008: "No hay crisis, hay una desaceleración acelerada de la economía".

Y otra gran noticia: "Alemania reconoce la resaca como motivo de baja". Eiras le habría pedido la baja a Jaime Cantizano si en España estuviera recogida esta normativa.