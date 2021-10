Rebeca Marín: "Querida cáncer ha sido tu semana, como el cangrejo que eres, hemos ido para atrás en todo"

Advinanza

Ella No vuela, pero se quema, es más de jurar que de conjurar en el Congreso, donde por cierto, la insultan en VOX alta. Lo tienes en la punta de la lengua, te Salem, ¿o no te Salem?

Horóscopo

Esta semana queridísima cáncer ha sido tu semana, como el cangrejo que eres, hemos ido para atrás en todo. Con la jubilación, resulta que ahora todo apunta a que vamos a tener que trabajar hasta los 75. Con la inflación, porque la subida de las energías y carburantes ha hecho que se infle como yo los tobillos de Carmen Sevilla

¡Ayyy mi querido cáncer!, oh my dear crab si eres inglés, porque allí la cosa todavía está peor. Colas de gente desesperada y peleas por conseguir combustible. Y como te decía es que hemos ido para atrás gracias a Mercurio retrógrado que ha entrado en tu signo esta semana y ha retrasado todo, sobre todo los trenes, ya sabes huelga de RENFE que nos deja sin viajar por el momento, bueno solo a algunos, porque Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid se ha hecho un periplo por las Américas solita, no le ha acompañado ni su papa, bueno, pero ella sí se ha acordado de él "Paraparaparaa Perepereperee" y ya sabes eso, querido cáncer de cuando seas papa comerás huevos, pues para huevos los que le han tirado al presidente Macron de nuevo en Francia, chica, no gana para sustos, ni él ni su antecesor Sarkozy, que ha vuelto a ser condenado, aunque para condena la tuya querida cáncer, porque la influencia de Saturno esta semana no te ha dejado tranquila ni un minuto y te ha puesto en órbita internacional viajando hasta… "Ecuadorrrr".

Allí, en Ecuador, han dictado el estado de emergencia y no es para menos. Revueltas en las cárceles con múltiples heridos y desgraciadamente cientos de muertos, sí, si ha llegado la sangre al río y aquí en España la lava también al mar. El volcán ha creado un delta ya, de más de 8 kilómetros por no hablar de los destrozos en toda la isla, arrasando con la pesca y las plataneras, sustento de gran parte de la población isleña.

Ay cáncer, pero no desesperes tu ascendente Virgo te da ha insuflado un poco de esperanza, en Suiza han aprobado el matrimonio gay y en Berlín, en una consulta no vinculante más de la mitad se ha mostrado a favor de expropiar 240.000 viviendas que acumulan grandes empresas con el fin de hacer vivienda pública más accesible, eso sí, unas encuestas son esperanzadoras y otras por el contrario descorazonadoras, como la que se ha hecho a los jóvenes varones en España que creen que la violencia machista no existe. Y es que como decía el fallecido periodista cultural Antonio Gassett. “Llegó el momento de la pausa. Continuad, si queréis, en nuestra sintonía, gozando de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes". Un visionario, Él era sagitario, pero qué más da cáncer si los astros esta semana no han brillado para nadie.

El gazapo: ¿Cuál es la noticia verdadera?

Una mujer realiza dos amenazas de bomba falsas y provoca una evacuación para pasar más tiempo con su novio.

Una chamán californiana provoca un incendio que quemó 41 casas al tratar de hervir orina de oso para beberla.

Un león marino se sube al barco de una mujer para ponerse a salvo de las orcas que lo perseguían y ella lo expulsa.

Una encuesta asegura que el 85 por ciento de los jóvenes españoles acceden a un puesto de trabajo a los 23 años, se independizan a partir de los 25 y acceden a su propia vivienda antes de los 30.

Un hombre borracho, dado por desaparecido, participa en su propia búsqueda.

Un trabajador de McDonald's se venga de un cliente poniéndole salsa agridulce en su helado.

Un hámster opera con criptomonedas consiguiendo altísimos rendimientos y revolucionando el mundo de la inversión.