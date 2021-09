Rebeca Marín juega con los oyentes en su sección Pasatiempos Modernos de Por Fin No Es Lunes y plantea una adivinanza que acumula años de experiencia en el negocio del lavado. También augura el futuro de Aries, signo de fuego que esta semana se lleva la Palma y le pide que evite erupcionar para que no le suceda como a la ministra Maroto o a Villacís, mejor que tome ejemplo de Puigdemont y no se aferre a misiones imposibles. Por último, Rebeca plantea el gazapo ¿cuál será la noticia falsa?