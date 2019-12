Punta Norte: Los felices años 20

En los bailes se mueven de un modo parecido a como lo hacen las ideas. Las ideas se mueven y se mueven. Se mueven para en algunos casos llegar a agitarse, para después aposentarse. Y antes de llegar a los felices años 20 y a las emancipaciones que fueron sucediendo en aquella década…hubo antes aportaciones, contribuciones, muy apreciables.

Estoy acordándome de una mujer llamada Emma Goldman. Emma nació en la segunda mitad del XIX para llegar al siglo XX proclamado que las mujeres tenían el derecho de ser madre sin la obligación de serlo. Esa me parece una idea trascendental, creo que puede tomarse como un paso enorme hacia la libertad femenina en aquellos tiempos. Emma Goldman fue una mujer que no paró ni de pensar ni de hablar…ni de bailar, incluso. Fíjate, una vez explicó algo muy revelador "me han llamado la atención -dijo-... me han llamado la atención por bailar, porque -me han dicho que- no es propio de una mujer anarquista. Y yo les he dicho: si no puedo bailar no quiero

estar en esta revolución. Estoy harta de que me arrojen la Causa a la cara. Yo no creía que una Causa que defendía un hermoso ideal, la liberación y la libertad frente a las convenciones y los prejuicios no creía que una revolución así fuera a negar la vida y la alegría.